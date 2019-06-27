美国版“阿兰·库尔迪”. June. 27, 2019 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. 23日下午，距离美国南部得克萨斯州布朗斯维尔只有1公里的墨西哥马塔莫罗斯的里奥格兰德河畔。这里有很多想越境到美国的中南美移民，来自萨尔瓦多的20多岁的年轻父亲当天出现在这里。他把23个月大的女儿放进了穿在身上的T裇衫里。孩儿也从T恤的脖子部分伸出胳膊，紧紧地抓住爸爸。过河过到一半的时候，父女两人被汹涌的河水冲走了。第二天被发现时，父女的尸体还保持着消失时的样子。 墨西哥《拉合尔纳达报》24日刊登的一张照片让全世界为之落泪。照片中的主人公是奥斯卡·阿尔贝托·马丁内斯·拉米雷斯（25岁）和他的23个月大的女儿瓦莱丽亚。美联社报道称，“令人想起2015年在土耳其西南部博德鲁姆海边像天使一样熟睡的库尔德难民阿兰·库尔迪（当时3岁）事件”，将瓦莱丽亚描述为“美国版库尔迪”。 据母亲塔尼亚·瓦内萨·阿瓦洛斯（21岁）介绍，一家人4月3日离开萨尔瓦多，抵达墨西哥南部塔帕塔楚拉移民保护站。在逗留了两个月之后，他为了申请避难于23日抵达了马塔莫罗斯。通往美国得克萨斯州的桥已经被堵塞。无奈之下，他选择了过河的方法，结果发生了惨案。她对《拉合尔纳达报》痛诉道：“我丈夫原来已经先把女儿送到河对面美国的土地上了。他想回来带我过去，孩子看到爸爸走远，跳到了河里，结果出了事。” 据美联社报道，去年在美国-墨西哥边境死亡的移民达283人。特别是父女溺死的里奥格兰德河是从墨西哥进入美国的核心“渡美”途径。从墨西哥越境到美国时被捕的非法移民中，有40%以上是在渡过这条河时被捕的。据悉，死者父女抵达的马塔莫罗斯领事馆内也有约1700名等候者。此外，因试图通过其他非法手段进入美国而遭遇变故的移民也层出不穷。 移民收容设施的恶劣状态也加剧了对人权侵害的批评。《华盛顿邮报》报道说，由于收容设施供水不足，被与父母被隔离的儿童连续几个星期都不能洗澡。2008年被阿富汗伊斯兰武装团体塔利班绑架7个月的前《纽约时报》记者大卫·罗德在推特上写道：“塔利班至少给了我牙膏和肥皂”，称美国的做法比伊斯兰极端主义武装团体更具有反人权性。墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥布拉多尔25日也加入批评行列，他表示：“美国越是拒绝接纳移民，失去生命的人就越多。” 美国国内批评特朗普总统反移民政策的呼声也很高。参议员科里·布克（民主党，新泽西州）毫不隐讳地表示：“特朗普政府的不人道和不道德的移民政策导致父女两人死亡。”他批评称，以美国的名义发生这样的事情，他不禁感到悲哀。

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