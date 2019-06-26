柳贤振夫妇做大餐招待道奇队队友. June. 26, 2019 08:10. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “多吃点，多打安打。” 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)与队友们一起享受了韩国式烧烤。25日(韩国时间)，柳贤振在自己的社交媒体上写道“晚上和队友们一起吃了韩国BBQ”，并上传了和队友们一起在食堂拍的照片。BBQ是烧烤(barbecue)的简称。照片中出现了柳贤振的妻子前播音员裴智贤和沃克•比勒、贾斯汀•特纳夫妇、拉塞尔•马丁、罗斯•斯特里普林、奥斯汀•巴恩斯、斯科特•亚历山大、迪伦•弗洛罗、马特•比蒂、卡伊尔•卡里克等俱乐部队友的身影。 柳贤振为了平时想吃韩国式烧烤的队友们，在24日与科罗拉多洛基山队的比赛结束后前往亚利桑那，在当地韩餐厅准备了晚饭。柳贤振进军美国职棒大联盟后，经常上传在韩餐厅与队友们一起吃饭的照片。受肩伤困扰的2016年，他还上传过与一起进行伤病恢复的选手们在韩式烤肉店“补充营养”的照片。 道奇队在与亚利桑那响尾蛇队进行三连战后，将移师科罗拉多。柳贤振原计划在28日的比赛中出场，但现在被往后推迟了一天，将于29日登场。因为从2线队上来的托尼•坤索林27日被选定为先发投手。这可能是为了使连续进行18场比赛的道奇队先发阵容得到休息而采取的措施。

한국어