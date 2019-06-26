大学搞活曼彻斯特. June. 26, 2019 08:10. by 李維鍾 pen@donga.com. 英国曼彻斯特中央车站皮卡迪利(Piccadilly)车站。曼彻斯特附近有很多工业城市，比如谢菲尔德、伯明翰、利兹等，途经皮卡迪利站向其他地方移动的人总是很多。从皮卡迪利站出来后，就能看到曾被用作消防局、警察局、急救中心的原伦敦街消防局大楼。从该建筑物的旁边向南走沿着伦敦街方向走，就会看到曼彻斯特大学北部校区。大学校园里，图书馆、宿舍、研究室、教室等琳琅满目。这里还能看到1902年竣工的法国文艺复兴建筑风格的萨克维尔街大楼(Sackville Street Building)。 曼彻斯特大学正在推进在北校区10.5218万平方米土地上建设研究、商业、居住等综合设施的大型房地产项目“ID曼彻斯特”。以10年后竣工为目标，总共将投入15亿英镑（约2.2073万亿韩元），预计将产生6000个工作岗位。具体方式为曼彻斯特大学吸引投资者共同创立合资企业，并将该地皮借给相关法人250年。地方自治团体也会给予支持。大学相关人士向媒体透露：“今年3月，我去看了在法国戛纳举行的世界最大的房地产博览会‘MIPIM’，巨大的全球主权财富基金、养老基金等对‘ID曼彻斯特’表现出极大的兴趣，让我大吃一惊。” 英国大学大部分都是得到政府、地方自治团体等财政支援的国立、公立学校。大学对没有什么可遗憾的地方社会没有多大兴趣。但是随着政府支援金的减少，不得不寻找对策。曼彻斯特在19世纪得益于丰富的水能资源被称为“棉天鹅绒(Cottonopolis)”，是棉纺织产业十分繁荣的城市。棉纺织产业迎来衰退期，1920年以后人口减少，此后也因为经济停滞等原因，不断经历困难。与工业城市相比，“曼彻斯特”这座城市的名字现在作为职业足球俱乐部“曼彻斯特联队”的所在地更为人们所熟知。 曼彻斯特大学认为，教育也是创造工作岗位，创造财富的产业。大学召集投资者在闲置土地上建设学生和企业入住的设施，进行创业所需的研究。曼彻斯特大学曾与劳斯莱斯、BBC、西门子、高露洁、联合利华、葛兰素史克等知名企业一起推进过事业。媒体企业“TalkTalk”正在推进将总部从伦敦迁至曼彻斯特的方案。公司已经在曼彻斯特开设了办公室，在伦敦只留下二三十个事业部门，超过500个事业部门将搬到曼彻斯特。TalkTalk希望节约成本，实现协同增效作用。 事实上，大学与地方政府、企业等合力推动城市复苏的模式在以前也有过。斯坦福大学的亨利•艾茨科维茨教授以1990年代美国波士顿的麻省理工学院（MIT）等为例，制定了“三螺旋创新模式（Triple helix modeel of innovation）”。也就是说，大学和企业、地方自治团体等相互协调，就能带动经济增长。MIT经营研究生院进驻的波士顿肯德尔广场一带，大学起到了经济增长引擎的作用。过去，肯德尔广场是设有酿酒厂、发电站、肥皂工厂等的产业设施，但随着大学、研究所、商业设施、住宅等的建立，曾经失去活力的市中心重新找回了生机。 人和地、财、权聚在一起，经济必然增长。在老城区，通常人口减少，增长动力下降。在这种情况下，大学可以起到发火点的作用。曼彻斯特大学灵活利用校园用地，除去部分历史性建筑，正在推进全面开发的房地产开发项目。同时，积极吸引民间投资客。由于这些努力和附近城市中心的重新开发，曼彻斯特的人口从2000年代中期开始反弹。如果进行“ID曼彻斯特”等市中心重新开放项目，城市人口将增长三分之一左右。如果传统产业衰退，人口减少，地区经济就会陷入困境。陷入生存危机的地方大学不断增加也是因为这个原因。在“地方消亡的时代”，大学、地方政府、地方企业如何利用闲置土地吸引投资者，共同推进项目建设？ 三者聚合在一起，就扩大三倍。

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