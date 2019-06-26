Naver：“年内完成无人驾驶首尔地图”. June. 26, 2019 08:10. by 金在亨 monami@donga.com. Naver的技术开发子公司“Naver实验室”25日发布了旨在实现无人驾驶商用化的“A-CITY”路线图。“A-CITY”是Naver实验室起的名字，意思是诸如无人驾驶机器人之类多种形式的机器将在城市各处自动移动，创造出暂新方式的“连接”。 当天，Naver实验室负责人石相玉（音译）在首尔市龙山区“龙城首尔”举行的“Naver Meet-up（见面）”活动中表示：“高性能传感器和人工智能机器人等正在激增，物理空间和假想空间之间的边界正在消除”，“计划将此前仅在个人电脑或智能手机等线上提供的Naver服务扩展至日常，提供多种信息服务。” 为了实现作为Naver服务扩张的具体模式而提出的“A-CITY”，石相玉表示：“将室内、道路、人行道等所有空间整合成高精密地图数据，构建可以根据情况变化使用的智能型自动驾驶机器。”他还表示：“已经在今年年初的世界家电展（CES）上过亮相。将加快发展拥有全球领导力的相关技术。” Naver实验室还公开了为实际构建“A-CITY”而开发先行技术的现况。Naver实验室介绍说，在掌握全球定位系统（GPS）信号时，市中心不可避免地将产生许多阴影地区，超精密地图（HD地图）的精密制作和快速更新是实现无人驾驶的关键。无人驾驶团队负责人白钟润（音译）表示：“Naver实验室已经自行拥有了实现美国汽车工程学会（SAE）标准四水平的无人驾驶技术所需的所有技术”，“计划在今年内在首尔市内完成往返四车道以上的主要道路2000公里。”

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