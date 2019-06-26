等待无法再归来的人的歌曲，匈牙利BFO访韩音乐会. June. 26, 2019 08:11. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 24日，布达佩斯音乐节管弦乐团(BFO)来韩公演第一天，在首尔乐天音乐厅。走上舞台的指挥家皮舍尔•伊万的手里拿着麦克风。 “我们来自发生悲惨事故的布达佩斯。匈牙利国民和布达佩斯市民、乐团团员和我向遇难者家属表示慰问。我要唱一首哀悼的歌曲。是等待无法再归来的人的歌曲。” 他划着手指挥起来了。听众都停了下来。在弦乐演奏者的伴奏下，团员们开始用韩语唱歌。 “在日出峰有太阳的日子，唱歌吧。......千等万盼，你终究还是没有到来.......” 这首歌是由张一男作曲，金敏夫作词的《等待的心》。听众的眼眶湿润了。据悉，皮舍尔是强调歌曲的指挥家。BFO在包括来韩舞台在内的多个演唱会上都以返场演唱。在2016年的来韩演出中，他还用喉音代替了正式节目《德沃夏克第8号交响曲》的部分演奏。 皮舍尔还以行动主义者闻名于世。1989年，他和BFO为大批涌入匈牙利的东德难民举办了一场惊天动地的音乐会和郊游活动，这些活动直接导致他们逃离边界，成为铁壁崩溃的开端。作为作曲家，他曾于2013年推出了反对匈牙利国内极右倾向的歌剧《红色宣传人员(Red Hyper)》。 匈牙利总统阿戴尔•亚诺什也在当天的演出节目簿上发表了追悼文章。继赵成珍协奏的《贝多芬第4号钢琴协奏曲》之后，又演奏了第7号交响曲的当天演出，是一场以弦乐为中心的协调感和节奏自由相互融合的名演奏。一位观众说：“虽然开始有点追思的气氛，但后面好像发生了欢喜的爆炸。”皮舍尔和BFO将于25日在首尔艺术殿堂演出，然后于26日在釜山文化会馆，27日和28日分别在大邱音乐大厅和大田艺术殿堂演出，届时赵成珍将以协奏身份参与其中。

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