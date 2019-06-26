一边声称要解开症结一边又交错而行的韩日. June. 26, 2019 08:11. by 韓相準, 韓基渽 alwaysj@donga.com,record@donga.com. 韩日曾以从28日开始在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会为契机，一度讨论举行韩日首脑会谈的可能性，如今已宣告流产。随着韩日关系的僵硬有可能长期化的忧虑增大，有人指出，无论如何都要通过G20峰会来创造恢复韩日关系的转机。 青瓦台高层相关人士25日对记者说：“（G20期间）不会举行韩日首脑会谈”，“我们虽然做好了会见的准备，但日本似乎没有做好准备。”对于日本政府是否提议举行首脑会谈的提问，这名人士表示：“日本没有提议”，并补充说：“我方表示已经做好了会见的准备，但对方（日本）没有任何反应。” 在文在寅政府上台后，由于日军慰安妇、日帝强征劳工受害者的赔偿等历史遗留问题，韩日关系恶化。这种情况下，韩国政府提议由两国企业自发捐款用于向强制征用受害者支付赔偿金，但这一斡旋方案遭到日本拒绝，这似乎也对韩日会谈的告吹产生了影响。韩国外交部长官康京和当天也出席了国会听证会，就强制征用赔偿问题表示，“如果日本采取报复性措施，我们也不能坐视不理”，使强硬氛围进一步加剧。 实际上，韩国政府相关人士表示：“即使两国首脑坐在一起，也很难找到明确的契合点。”随着韩日首脑会谈告吹，文在寅总统将在G20峰会前后会见周边四强国家中除日本之外的美国、中国、俄罗斯的首脑。 随着韩日首脑会谈在不是其他国家而是东道主日本举行的多边会议上告吹，越来越多的人担心，两国之间的“强硬对强硬”对峙演变成“懦夫博弈”。首尔大学国际研究生院教授朴哲熙（音译）分析称：“两国首脑见面，开口说‘一起寻找解决问题的方法吧’，就可能成为改善两国关系的头绪”，“（两国都）在首脑会谈告吹这件事情上留下了疙瘩，将给今后寻求解决方法制造不小的障碍。” 青瓦台当天也留有余地地表示：“如果到时候日本方面提出已做好准备可以见面，我们随时都可以与安倍晋三首相见面。”这意味着，两国首脑有可能举行不是正式会谈的会谈，是在会议中间走廊上等地方站着举行简单对话的“边上”形式的会谈。

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