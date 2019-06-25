特朗普访韩，应有无核化进展而不是流为“有趣的表演”. June. 25, 2019 07:32. . 据称，美国总统特朗普将于29日至30日访韩，届时将访问非军事区。之前在他前年11月首次访韩时也曾考虑访问非军事区，但因天气问题而告吹，这次成功的可能性很大。美国《华盛顿邮报》还提出，特朗普有可能在韩朝边境与朝鲜国务委员会委员长金正恩会面。对此，青瓦台方面表示“不了解”。 朝鲜公开特朗普总统的亲笔信，前所未有地提高了人们对重启无核化对话的期待。金正恩对亲笔信内容表示满意，并表示“将慎重考虑有趣的内容”。美国国务卿迈克·蓬佩奥针对朝鲜的反应表示：“（重启朝美工作磋商）的可能性很大”，“我们已准备好随时可以立即开始。”在特朗普总统即将访韩之际，沉闷的胶着局面明显出现了打开突破口的气氛。 韩国政府仍然保留着在特朗普总统访韩之前举行韩朝首脑会谈的可能性，等待朝鲜的回应。上周还打出对朝大米支援这张牌，也与这种氛围不无关系。如果按照韩国政府的期待，文在寅总统首先在板门店与金正恩举行会晤，然后在二十国集团（G20）首脑会议上，与听取中国国家主席习近平介绍访朝结果的特朗普总统一起，确定无核化的大方向。说不定，还绘制了在非军事区举办某种活动来转变局面的蓝图。 特朗普总统在前年访韩时，通过国会演说揭露了朝鲜残酷的独裁体制和人权蹂躏，并表示，“不要过低评价或考验美国”，向朝鲜发出了强有力的警告信息。虽然现在与当时因朝鲜的核试验、导弹挑衅而陷入战争危机论的气氛完全不同，但韩半岛的情况并没有发生太大变化。无核化没有丝毫进展，也没有金正恩态度变化的迹象。金正恩反而像是在习主席访朝之后得到了坚实的后盾，非常得意。 特朗普总统访问非军事区和在那里发表的对朝信息，可能成为重要的转机。当然，也有必要举办一场把私底下展开的外交努力作为包装好的讯息进行公开的活动。但是，如果没有实质性的进展做后盾，就只能说那一瞬间只是一场秀。相比期待用有趣的活动展现戏剧性的场面，冷静地进行韩美首脑之间的实质性对话乃至朝美之间的工作磋商等，才是真正提高外交成功可能性的方法。

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