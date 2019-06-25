美国海军陆战队的老式武器. June. 25, 2019 07:33. . 6·25战争时期，为时已晚抵达韩国的美国海军陆战队在移动中看到陆军中队正在路边准备野营。海军陆战队军官认为那里存在遭敌人炮击的危险，建议部队转移到山坡上去。陆军中队长无视忠告，结果遭受了巨大损失。 海军陆战队和陆军的区别在于经验和训练的差异。美国陆军没有训练，军官缺乏野战战斗经验。中队长不愿上山坡，也是因为体力不够。相反，由于海军陆战队的晋级速度比陆军慢，所以大部分二战参战勇士都还在现职，士兵们随时做好战斗的准备。 海军陆战队的逸事中有这样的故事。参战命令下达后，海军陆战队立即赶往仓库，取出了被封存的武器。这里不仅有提供给海军陆战队的武器，还有二战时期陆军遗弃或忽视看守的兵器。海军陆战队的传统就是像松鼠一样老老实实地拿起武器，为下一场战争做准备。 这句话的意思是，海军陆战队的装备总是比陆军使用旧式，或者用的是陆军用过的二手产品。在对越南的比赛中，情况也没有改变。位于美国华盛顿近郊的关蒂科海军博物馆展示了越战时期从直升机上空降的海军陆战队员，直升机不是陆军使用的UH-1，而是一架又大又笨的二手西科尔斯基直升机。一名士兵手持的是M-14步枪，而不是M-16步枪。 对于如此使用旧式武器的理由，海军陆战队员们表示愤怒，并自嘲地解释说，这意味着要多杀一个敌人。真正的原因是预算之争，但要从哲学层面解释，是不是意味着不要过分依赖尖端技术和武器？ 尖端武器不是为了减少士兵的汗水和危险，而是为了帮助士兵取得胜利而存在的。如果忘记了这一点，只追求舒适和安全，军队和国家就会变得危险。

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