现代汽车将向新加坡供应2000辆IONIQ混合动力车型. June. 25, 2019 07:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代汽车以环保车型为武器，正在被曾称为“日本车的游乐场”的新加坡等东南亚地区积极拓展事业步伐。公司计划通过与出租车等现有法人企业以及车辆共享平台的合作，提供更多的环保汽车，同时提高在当地市场的占有率。 现代汽车24日表示，已与新加坡最大的出租车公司康福德高(ComfortDelGro)签订了到2020年上半年(1~6月)为止追加供应2000辆IONIQ混合动力车型(HEV)的合同。具体供货形式为，今年内将优先供应1500辆，明年上半年将发送500辆。 现代汽车从2007年开始向康福德高公司销售了索纳塔(NF)、i40(VF)、i30(FD•GD)等出租车车辆。去年，作为环保车型首次向对方提供了800辆IONIQ混合动力车。如果包括此次IONIQ混合动力车供应合同在内，现代汽车在新加坡的累计销售业绩将达到2.6万辆以上。另外，目前在新加坡运营的约2万辆出租车中，现代汽车供应了1.1万辆，以55%的市场占有率稳居第一位。 现代汽车首席副会长郑义宣最近访问新加坡，会见了康福德高公司的经营层，讨论了电动车供给等持续的合作方案，在当地市场可谓下足了功夫。因为新加坡在政府主导下，正大力推行通过公共交通和共享服务普及环保汽车的政策。 新加坡政府提出的目标是，到2030年为止，将个人轿车的50%、出租车的60%、公共巴士的100%分别用电动汽车(共53.2万辆)来代替。 现代汽车去年向在新加坡等东南亚地区8个国家提供车辆呼叫服务(叫车服务)的Grab公司投资了2.75亿美元(3183亿韩元)，这也是因为在当地市场确认了环保车的发展可能性。今年1月，Grab推出了利用现代汽车电动车Cona的车辆呼叫服务，计划年内将投入规模扩大到200辆。现代汽车计划通过Grab向东南亚市场供应更多的环保汽车。 在东南亚市场，除了拥有本国汽车品牌(Perodua、Proton)的马来西亚之外，日本汽车非常强势。丰田等日本整车企业在印度尼西亚和泰国市场的占有率达到65%以上。在现代•起亚车挤不进去的市场，环保车的扩散和Grab等车辆共享平台的出现，算是为扭转局面提供了契机。 现代汽车为了更有效地攻占东南亚市场，正在讨论在越南和印度尼西亚建立生产据点的方案。在越南，已经确定了将半成品组装(CKD)工厂的生产能力从原来的6万辆提高到10万辆的增设计划。印尼方面也在同时考虑扩大现有CKD工厂的生产能力或新建整车工厂的方案。

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