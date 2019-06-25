美国拟切断中国产的诺基亚-爱立信5G通信设备在美国境内使用. June. 25, 2019 07:33. by 朴湧 parky@donga.com. 据悉，继中国最大的通信企业华为之后，美国特朗普政府正在考虑切断诺基亚和爱立信等西欧跨国企业在中国生产的第五代（5G）通信设备在美国使用的方案。 《华尔街日报》23日（当地时间）援引消息灵通人士的话报道称，“特朗普政府正在讨论一项方案，要求在美国使用的新一代5G移动通信设备必须在中国以外设计和生产。”特朗普总统上月发布了限制外国产通信网络设备和服务的行政命令，指示在10月之前的150天里制定具体执行计划。美国政府据此启动了对美国通信供应网的审核工作。据悉，在此过程中，向通信设备公司咨询了美国国内使用的移动通信基站电子设备、路由器、开关等硬件和软件的开发及制作在中国以外进行的可行性。 美国正在关注无人驾驶汽车、远程手术、利用机器人生产等成为第四次产业革命核心技术基础的5G移动通信技术的潜力和随之而来的国家安全威胁。因为如果所有事物都通过超高速5G通信网连接，那么网络安全的危险就会增大。《华尔街日报》说，美国官员特别担心，中国政府会指使中国工程师在中国生产的技术中插入“安全漏洞”，并将之恶意利用于间谍行为、远程控制和机器失效等方面。 美国试图将5G技术的牵制从中国扩大到中国以外的跨国企业的“中国制造”产品的举动目前正处于初期阶段。实际应用可能需要几个月甚至几年的时间。但是，这种讨论开始本身可能会成为对西欧跨国企业的“脱中国”压力。据悉，实际上向美国移动通信公司销售通信装备的芬兰诺基亚和瑞典爱立信，为了避开特朗普政府的关税，已经或正在准备把在中国的生产基地转移到其他地区。花旗集团称，截至2018年爱立信制造设备的45%、诺基亚制造设备的10%在中国。 《华尔街日报》报道称，美国政府还可以根据特朗普总统的行政命令，制定被视为“外国对手（foreign adversaries）”的国家目录（黑名单），预计中国会被列入这一名单。

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