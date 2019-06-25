韩国国际财团单独承揽阿联酋核电站整备项目最终告吹. June. 25, 2019 07:33. by 李새샘 iamsam@donga.com. 韩国首个海外核电出口项目阿联酋(UAE)巴拉卡核电站建成后的整备项目由韩国国际财团独家承揽宣布告吹。当初期待拿下3万亿韩元规模的整备项目，但实际合同时间只有当初预想的一半，而且只签订了与外国公司分享订单的“分割合同”。 韩国产业通商资源部23日(当地时间)表示，韩国水力原子能和韩电KPS财团与巴拉卡核电站的运营公司纳瓦能源(Nawah Energy)签订了5年(2019~2023年)的长期整备合同。 巴拉卡核电站是韩国固有技术制造的核电站，因此当初期待整备项目在10~15年的施工期间单独承揽的可能性很大。 但是纳瓦能源方面只和韩国水力原子力国际财团签订了5年的合同。这一时间仅为韩国在2016年签订的运营支援合同期限10年的一半。

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