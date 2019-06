爵士乐艺术家Phil Yoon:“明朗、欢快的节奏 让人情不自禁想跳舞的夏天”. June. 24, 2019 07:29. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 爵士乐艺术家Phil Yoon(52岁)携新专辑《The Winds From Cuba》回归。从第一首曲子《Yo,Como Esta》开始,古巴和巴西音乐的欢快节奏就不断响起。与以正统纽约风格将焦点放在艺术性上的他的第二张专辑《Reminisceneces of Mom》(2012年)相比,也是相当大众化的。他在20日接受记者电话采访时说:“明朗的氛围,特别是在夏天听到这样的好音乐,兴致自然就会被调动起来。” 以结合古巴传统节奏和爵士乐的古巴爵士(Afro-Cuban Jazz)风格为基础,在所有歌曲中都加入了韩国语、英语歌词的演唱风格。原本想欢快地跳舞,但在《Cloudy Rain》、《Snow on the Moon》中却涌来凄凉和哀伤的感觉。专辑的题目中包含了对喝着莫吉托,享受从古巴吹来的风的欧尼斯特•海明威的敬意。从2年前开始,Phil Yoon在日本冲绳、菲律宾巴拉湾、美国新奥尔良、济州岛等地旅行时,以灵感和美丽的风景形象为基础创作了歌词和旋律。 在第一张专辑《E.J.-Homage to Elvin Jones》(2007年)中,与外国艺术家一起以现代感重新诠释了《珍岛阿里郎》和《五百年》等歌曲,在此次专辑中,《乘船游玩》、《珍岛阿里郎》、《五百年》与古巴爵士韵律相结合重新进行编曲。 “虽然成为了爵士音乐人,但是作为艺术家,对于自己的认同感非常苦恼。继续编曲民谣也是我想要用韩国式情绪来表现西方音乐的愿望。” 身为韩国爵士乐协会理事的他对于韩国爵士乐的人气表示惋惜,他说:“在庆典上人山人海等在首都圈开始掀起‘热潮’,但好像还是会有这音乐还很难舒服地听下去的认识。” “在爵士的故乡,位于新奥尔良的路易斯•阿姆斯特朗铜像前,有这样一句话‘他的小号给全世界带来了爵士乐的快乐’。希望这样快乐的爵士乐也能成为更容易接近韩国人的音乐。”

