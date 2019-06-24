在朝核、G20外交战中毫无存在感的韩国外交. June. 24, 2019 07:29. . 朝鲜昨天公布了美国总统特朗普致国务委员会委员金正恩亲笔信的事实。朝鲜中央通讯社公开了金正恩阅读亲笔信的照片，并报道了金正恩关于亲笔信中有“有趣的内容”的发言。从中可以看出金正恩的意图，是以中国国家主席习近平访朝为契机，引起了特朗普的反应，赢得了美国和中国的青睐。 金正恩在习主席访朝期间一直热情款待，对内外展示了朝中互助。向美国表明中国是朝鲜坚实的后盾，提高了施压力度。与此同时，金正恩还与特朗普总统互致亲笔信，继续了“自顶向下”的无核化协商。面临28日在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会，朝、中、美首脑正在展开相互拥抱和牵制的外交战。在G20峰会上，美中首脑讨论朝核问题的可能性也在增大。 相反，韩国外交在韩朝、韩中、韩日、韩美等任何关系上都没有亮起绿灯。青瓦台表示，文在寅总统将在G20峰会时与中国、俄罗斯、加拿大、印度尼西亚等四个国家进行首脑会谈。此前一直推进习主席访韩，但习主席突然访问朝鲜却没有访问韩国，安排好的只是在日本举行首脑会谈。与东道主日本的首脑会谈也没有出现在正式宣布中。据悉，即使韩日首脑举行会晤，也将只是简单的会谈。 韩国似乎越来越被排除在无核化对话构之外。文在寅政府一直在向朝鲜提议，在本月底特朗普总统访韩之前举行南北首脑会谈，但朝鲜方面没有答复。与旨在斡旋朝美围绕无核化的分歧，促进谈判的创意性斡旋方案的构想不同，韩国目前几乎没有存在感。虽然韩日关系处于平行线，但是朝鲜也打开了与日本进行首脑会谈的可能性。如果一味地纠缠于韩朝关系，无法扩大外交范围，韩国外交的存在感将会进一步减弱。我们必须铭记，如果对这种情况置之不理，将很难把朝鲜拉到我们所希望的对话场所。

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