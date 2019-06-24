吸引人的书. June. 24, 2019 07:30. . “不要想只有读书才能加深思想的话。读书不是有什么效果的问题。比起这些，我认为小时候遇到一本对自己非常重要的‘就是这本’书籍更珍贵。”——宫崎骏《书之门》 读到这句句子时，不禁悄悄露出微笑来。我也是一直这么想的，当时的心情就像是见了自己人一样。以书籍为代表的知识或思考能力，与对他人的共鸣能力或关怀之心是两码事。虽然大家都知道，实际上却经常忽略。回想去年文化界人士的丑闻，更是如此。他们读了多少书啊。 相反，我的一个朋友一年不读一本书，但从他的用心来看，这人的内心到底怎么能这么深呢？他身上有一种令人感动的温暖，与成熟的文化知识毫无关系。 “书里有路”，这句话也总出现在提到读书的效果时，但这条路是否适合我，只有走过才能知道。实际上，有时候走着走着，就会发现作者所想的话与当初我理解的完全不一样。作者的一生与他的思想不同，很多时候都令人失望。如果写出优秀书籍的人做出了错误的行为，那本书的内容也应该只接受一部分才好吧。不管是否读过好书，人生都要用自己的尺度来判断。 所以，如果我也劝孩子读书的话，我会让孩子遇到一些符合孩子情况和性格的“吸引人的书”。并不是因为它优秀，而是因为它吸引人，可以使宝贵的自己变得更加明确。我有那样的书。那本书告诉了我们语言的美，帮助我们成为珍惜歌词的歌手。孩子不一定要成为优秀的人。像孩子自己一样长大就行。

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