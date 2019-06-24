柳贤振因防守不稳定再次与赛季第10胜失之交臂. June. 24, 2019 07:30. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 虽然“主要武器”变速球(Change-Up)和内野防守出现了动摇，但柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)并没有动摇。虽然未能取得赛季第10胜，但连续11场比赛实现优质先发，平均责任失分排在第1位(1.27)。 23日，柳贤振在美国洛杉矶道奇体育场举行的与科罗拉多队的主场比赛中首发出场，在6局内取得了6个被安打、1个四坏球上垒、5个三振、3失分(1责任失分)的成绩。在两队3比3平分的第七局，他已经把投手踏板让给了加西亚，因此个人本场胜负数据没有输赢。平均责任失分从1.26上升到1.27。道奇队在第11局末凭借亚历克斯•伯杜戈的终结本垒打以5比4获胜。 柳贤振本场比赛在主要武器变速球上的表现让人揪心。第1局，柳贤振在1人出局的情况下面对德斯蒙德，第二球投出变速球，但被对方击出2垒打。此后，4号击球手诺兰•阿雷纳多攻击柳贤振投出的第五球，击出了1分适时安打。在第3局，对方首发击球手彼得•兰伯特也在第3球击出了1垒打。当天柳贤振允许的6个安打中有3个是变速球。 内野阵线的防守失误也很可惜。在第3局无人出局1垒有人的情况下，在布莱克蒙制造出地滚球的情况下，游击手克里斯•泰勒的失误导致无人出局，1、2垒有人。此后，德斯蒙德的及时出手为科罗拉多队再添一分。在随后的1人出局满垒，丹尼尔•墨菲制造出2垒手前地滚球的情况下，1垒手萨克•彼德森因抛球失误未能制造双杀出局打，3垒跑垒员踏上本垒得分。3局2次失误都是非责任失分。赛后柳贤振表示，“尽管不够好那也是最少失分。没有出现连续击打，我只能投到第六局。” 柳贤振将于28日在海拔1600米的“投手的坟墓”库尔斯球场再次与科罗拉多队相遇。 此前他在这座魔鬼球场的个人战绩是惨淡的4场比赛1胜3负，平均责任失分高达7.56。MBC解说员金善宇(音)表示：“引导出现地滚球是关键。稳定的内野防守也要跟上来。” 另外，当天道奇队出身的朴赞浩与女儿一起来到道奇体育场为柳贤振加油助威。在转播过程中发现了朴赞浩的MBC解说员金炳贤(音)表示：“‘Too much talker(话痨，朴赞浩的绰号)’正在观战。现在好像还在忙着说话呢”，引起了网民们的爆笑。

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