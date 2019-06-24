三星电子在美国生活家电市场连续12个季度占据首位. June. 24, 2019 07:30. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 三星电子在美国生活家电市场连续12个季度占据首位。 23日，据当地市场调查企业“Track Line”透露，在今年第一季度的美国生活家电市场上，三星电子的金额标准市场占有率比去年同期上升了0.3个百分点，达到19.9%(金额标准)。继连续12个季度占据首位的三星电子之后，美国惠而浦(16.3%)和LG电子(15.7%)分别排在第2位和第3位。 从三星电子生活家电中的品种来看，冰箱市场和洗衣机的市场占有率分别为22.3%和20.4%。特别是主力产品“法式门”(冷冻库位于下方的方式)冰箱在法式门冰箱市场上以30.3%的占有率连续39个季度占据首位。滚筒洗衣机的占有率(31%)也超过了30%。冰箱和洗衣机在国际市场的占有率在第一季度也分别达到19%和17%，稳居第一。 三星电子生活家电事业部副总经理姜凤求(音译)表示：“我们将努力使国内外消费者以三星家电产品为媒介，实现多样化的生活方式。” 三星电子最近在韩国国内推出的模块型冰箱“BESPOKE冰箱”即将在美国市场上市。

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