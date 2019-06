美国防部副部长施莱佛:“中国应更多、更忠实地履行对朝鲜制裁” . June. 24, 2019 07:30. by 常驻华盛顿记者 金正安 jkim@donga.com. 美国国防部负责亚太事务的助理国务卿兰德尔·施莱佛(照片)表示:“中国可以更多地、更忠实地履行对朝鲜制裁。” 施莱佛是在朝鲜与中国最高领导人举行会谈后的20日(当地时间),在美国国防部大楼接受《东亚日报》独家采访时,就担心朝鲜与中国密切接触后可能放宽制裁的问题,做出了上述表示。他说:“希望中国国家主席习近平在首脑会晤非公开场合与朝鲜国务委员会委员长金正恩的对话中,包含了要求朝鲜‘怀着对无核化的诚意和目标意识重返谈判桌’的内容。” 施莱佛就美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根最近提及的朝核谈判的灵活性表示:“这是无核化过程中的灵活性,不是对目标点(无核化)的灵活性。”“可以就现实性时间表(timelines that are realistic)与朝鲜进行讨论。” 施莱佛随后表示:“华为的所有制结构都与中国共产党领导层有联系,如果同盟国使用华为的产品,必然会暴露其安全脆弱性。”

