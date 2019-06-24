青瓦台通过热线最早获悉“朝鲜渔船”报告. June. 24, 2019 07:30. by 张宽硕记者 、文炳基记者 jks@donga.com,weappon@donga.com. 据确新，就朝鲜渔船“海上敲门归顺”风波，海洋警察厅比之前公布的情况报告更快地通过“热线”向青瓦台紧急报告了发生情况。也就是说，海洋警察厅在向政府机关正式发送《朝鲜船舶发现情况报告》之前，意识到了事情的严重性，所以首先通过单独渠道向青瓦台进行了报告。有人指出，青瓦台从一开始就接到了朝鲜渔船归顺过程的详细报告，但实际上默认军队的缩小发布会过程，这一迹象越来越浓厚。 据国会国防委员会23日透露，针对国会要求提交向青瓦台报告情况的最初时间和内容的资料，海警回答说：“15日晨7时8分通过热线向青瓦台报告。”海警答复称，报告内容是“三陟港停泊着朝鲜船只，三陟派出所正在进行现场确认”。海警本部通过热线报告1分钟后，即15日上午7时9分以“在东海发现（据推测为）朝鲜船只的报告”为题，向青瓦台国政状况室、国家危机管理中心、国家情报院状况室反恐情报中传送了内容为“据112举报电话，三陟港防波堤发现朝鲜渔船（乘员4人）”的状况报告快讯。 青瓦台发言人高敏贞22日在自己的脸书账号上发文，就归还朝鲜渔船问题表示：“本应从事件初期开始就共享情况并进行协商的国家安保室（在应对上）也有疏忽。”

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