“匈牙利游船”沉没事故疑似韩国女游客的尸体被发现. June. 24, 2019 07:30. by 任寶美 bom@donga.com. 匈牙利布达佩斯又发现一具疑似游船沉没事故失踪者的尸体。这距离12日发现失踪者后已过去10天。政府联合快速反应小组23日说，22日晚10时许，匈牙利渔民在距离事发地点(玛格丽特桥)下游方向约30公里的切佩尔岛(Csepel-sziget)附近发现一具尸体。 快速反应小组正在与匈牙利当局联合调查该尸体的身份，以确认是否是乘坐“美人鱼(Hableany)”号的失踪人员。据快速反应小组称，(尸体被)发现时戴耳环，估计是一名女性。 据悉，上月29日发生事故后已过去20多天，因此在指纹采集等方面存在困难。据悉，快速反应小组将通过基因(DNA)检查来确定身份。 快速反应小组在同匈牙利当局打捞“美人鱼”号之后，一直在多瑙河下游搜寻失踪人员。当地警方不久将传唤撞向“美人鱼”号的“维京西格恩号”(Viking Sigyn)号船长，对他进行调查。截至23日，载有33名韩国人和2名匈牙利船员的“美人鱼”号沉船事故至今尚未找到的失踪者有3人。如果进一步发现的遇难者遗体被确认为韩国游客，剩下的失踪者将会是2人。

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