美国女子PGA锦标赛结束首轮争夺，金孝周低于标准杆3杆排在并列第二位. June. 22, 2019 07:25. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 风雨成了首轮比赛最大的变数。 21日，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季第三场大满贯赛事KPMG女子PGA锦标赛(总奖金385万美元)在美国明尼苏达州查斯卡(Chaska)的黑泽汀(Hazeltine)国家高尔夫俱乐部(72杆)结束了首轮争夺。 由于当地时间下午2时开始下雨，因此下午组出发的选手们在雨中进行了大部分比赛。天气预报说，连续4天降雨时间较长，再加上困扰上午组出发选手的大风天气，不同时间段的天气将给比赛胜负带来很大影响。 在下雨之前结束比赛的金孝周(24岁)在韩国选手中排在了成绩最好的并列第2位(低于标准杆3杆共69杆)。以1杆优势单独领先的是汉娜•格林(澳大利亚)。挑战该大赛两连冠的朴城炫(26岁)虽然一直在雨中比赛，但她总体发挥比较不错，以并列第4位(低于标准杆2杆共70杆)的成绩结束首轮。 在本月初的美国公开赛上，以大满贯赛事冠军装饰自己LPGA首个冠军的“HotSix”李贞恩(23岁)的首轮成绩排在并列第32位(高于标准杆1杆的73杆)。本赛季第一场大满贯赛事ANA全日空锦标赛的冠军得主，世界排名第1位的高真荣(24岁)仅排在并列第102位(高于标准杆5杆的77杆)。本次比赛共有156名选手参赛，预计本次大赛晋级线(前两轮之后)会设在高于标准杆3杆的147杆。

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