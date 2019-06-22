习近平说“将尽力帮助朝鲜”，中国提前登场只会让无核化陷入迷宫. June. 22, 2019 07:25. . 中国国家主席习近平昨天结束两天一夜的朝鲜之行回到中国。习主席对朝鲜国务委员会委员长金正恩表示，“将力所能及地帮助朝鲜解决合理的安全和发展关切”，表明了将发挥积极作用的意思。对此，金正恩表示，“将保持忍耐心”，“希望相关国家能与朝鲜相向而行，解决彼此关心的问题”。 人们期待习主席的访朝能成为重启朝美对话的契机。但是，这似乎只是草率的期待而已。虽然习主席强调“政治解决”，强调了对话的必要性，但金正恩仍然坚持“忍耐”，表示将继续硬挺。金正恩尤其表示，“虽然采取了很多积极措施，但没有得到积极回应”，对美国表示不满。依然是“年底前美国应该改变算计”的原有立场。如果习主席对金正恩前所未有的款待给予对朝支援和扩大交流的补偿，只会补充朝鲜日渐枯竭的体力。 中国自任的积极作用很可能使今后的无核化谈判变得更加困难。习主席要帮助朝鲜的安全问题，与俄罗斯总统普京4月会见金正恩后已经主张的“无核化换安全保障”相同。习主席在下周的二十国集团（G20）峰会上将会见美国总统特朗普，代言朝鲜的要求。特别是，不能排除提出中国感到敏感的驻韩美军撤离和核战略资产撤离等东北亚安保问题、使朝鲜无核化陷入迷宫的可能性。 在解决朝核问题的过程中，不能一味地排除中国。作为构建韩半岛和平体制的保障者，中国的作用不容忽视。不过，在朝美谈判没有取得丝毫进展的情况下，中国的出场时间未免早而过早。如果目前的朝美双方或韩朝美三方讨论结构改为韩朝中美四方，其解决方法只会更加复杂化。特别是美中之间的贸易、技术战不断激化的情况下，如果中国以斡旋者自居，把韩半岛当作与美国讨价还价的筹码，问题将非常严重。这对韩半岛南北来说都将是一场可怕的噩梦。

한국어