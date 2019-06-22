金与正缺席纪念照，玄松月负责礼宾. June. 22, 2019 07:26. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩的妹妹、劳动党宣传鼓动部第一副部长金与正继今年4月之后，再次没有出现在党政治局干部们一起拍摄的合影中。 朝鲜中央通讯社21日发布了金正恩委员长和中国国家主席习近平与32名党政治局官员在劳动党总部大楼拍摄的集体照，但其中没有包括金汝贞。在“金正恩二期权力”重组后于4月13日新组成的劳动党政治局干部照片，金与正再次被排除在外。 但是20日到机场迎接习近平主席时，金与正在由党副委员长级组成的朝鲜队伍中排名第七位，比朝鲜军方排名第一的军总政治局长金秀吉还要靠前。不久前李姬镐女士去世之后，金与正还担任了向韩方转达金正恩委员长吊唁文和花圈的工作。韩国世宗研究所研究企划本部长郑成长（音译）表示：“不能排除金与正最近从政治局候补委员一职晋升为委员的可能性。” 此次习近平主席访问平壤时，她的角色也发生了变化。20日在机场迎接习主席的活动中，三池渊管弦乐团团长兼劳动党宣传部副部长玄松月身穿黑色裙子，戴着蓝牙耳机，与国务委员会部长金昌善一起在红地毯上走动并对话。有分析认为，玄松月可能继承了金与正此前辅佐金正恩的角色。

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