在外漂泊108年的智光国师塔将重返故乡. June. 22, 2019 07:26. by 柳原模 onemore@donga.com. 经历长期流浪生活的厄运的高丽时代僧塔“原州法泉寺址智光国师塔”(国宝第101号)时隔100多年将重返故乡。 文化遗产厅21日表示：“在20日举行的文化遗产委员会建筑文化遗产分科会议上，决定将原州法泉寺址智光国师塔搬迁至原址江原原州市法泉寺址。” 供奉高丽文宗时期担任国师的僧侣海麟(984~1070年)舍利的智光国师塔因其独特的结构、华丽的雕刻和出色的庄严装饰而被誉为高丽僧塔的佼佼者。但是，从日本帝国主义强占时期开始到目前为止，108年间流浪各处，其经历的苦难与韩国近•现代史的痛苦如出一辙。 日本帝国主义强占时期的1911，智光国师塔在急红眼拼命掠夺文物的日本人手上遭到拆卸，离开了法泉寺址。当时，塔被转移到了位于京城市内明洞的村上医院，第二年又转移到了位于首尔中区南仓洞的和田宅院。 最终，该塔于当年5月被带到了日本大阪。 应朝鲜总督府的返还请求，该塔于1912年末回到了祖国，但却莫名其妙地被安置在了景福宫。 光复后也经受了考验。6•25战争时遭到轰炸，造成严重破坏，1957年在没有详细考证的情况下被紧急修复。之后于1990年搬迁至国立古宫博物馆(当时的国立中央博物馆)后院，在那里呆了20多年。但是，2005~2015年进行的文化遗产特别安全检查和精密安全诊断结果确认，塔身多处出现龟裂和脱落现象。 最终文化遗产委员会于2015年9月决定对塔进行全面拆卸•保存处理。从2016年5月开始，大田国立文化遗产研究所对塔进行了保存处理。研究所计划到今年年末为止完成保存工作。现在在法泉寺址上只孤零零剩下108年前分离的智光国寺塔碑(国宝第59号)。 文化遗产厅表示：“我们正从多方面研究将塔放在原位置建殿阁进行复原或在法泉寺址地皮上推进建设的展览馆内部的方案。实际搬迁可能要到2021年左右才能实现。”

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