达美航空：“收购韩进卡尔4.3%的股份，今后将把股份增加到10%”. June. 22, 2019 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. 随着美国达美航空公司(Delta Air Lines, Inc.)收购韩进集团的控股公司韩进卡尔的股份，韩进集团会长赵源泰的稳定经营权也亮起了绿灯。本土私募基金(PEF)KEGI(强盛财富基金)最近增加了对韩进卡尔的股份，因此有人一直提出KEGI与赵会长争夺经营权的可能性。 达美航空21日表示：“确保了大韩航空大股东韩进卡尔4.3%的股份。在得到限制当局的批准后，将把股份增加到10%。”作为美国最大的航空公司之一，达美航空从已故韩进集团前会长赵亮镐时期开始就与大韩航空建立了友好关系。 韩进卡尔是韩进集团支配结构的顶点控股公司。赵会长和特殊关系人持有韩进卡尔28.93%的股份，但最近KTGI的股份增加到了15.98%。如果达美航空此次收购的4.3%股份成为赵源泰的友好股份，那么赵源泰方面的股份将达到33.23%，达到KTCI的两倍以上。 航空业界虽然没有直接表明达美航空是赵会长的友好股份这一点，但是认为达美航空不会行使表决权。KCGI方面当天发表立场表示：“我们欢迎达美航空承认韩进集团长期成长的可能性，决定投资韩进卡尔，提议同时发挥监视和牵制作用。”

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