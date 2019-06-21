WTA首现双胞胎对决，早两分钟出生的姐姐笑到最后. June. 21, 2019 07:29. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 以两分钟的差距先后出生在这个世界上的双胞胎姐妹的对决可谓火花四溅。但是比赛结束后，胜者和败者都面露平静的表情拥抱在一起。 20日，在英国伯明翰举行了女子职业网球(WTA)巡回赛自然谷精英赛单打第2轮比赛。世界排名第3位的卡洛琳娜•普利科娃和世界第112位的克里斯蒂娜•普利科娃(以上捷克)隔网展开了直接对决。 两人是1992年3月出生的双胞胎。本场比赛也是双胞胎在WTA巡回赛正赛中展开的首次交锋。 仅从世界排名和经历来看，妹妹卡洛琳娜的优势可想而知。妹妹在巡回赛单打比赛中13次夺冠，并在2017年登上了世界排名第一的宝座。姐姐曾获得过一次单打冠军，最高排名仅仅是2017年的第35位。总奖金方面，妹妹卡洛琳娜目前共获得1700万美元奖金，是姐姐克里斯蒂娜(240万美元)的7倍左右。 但是结果却有所不同。姐姐克里斯蒂娜耗时近2个小时，最终打满三盘以2比1(6 - 2、3比6、7比6 )力压妹妹卡洛莉娜，进入了8强。 只看脸的话不太容易分清两者。妹妹卡洛莉娜的身高为186厘米，比姐姐克里斯蒂娜高出2厘米。姐姐是左撇子，而妹妹是右撇子。 两人在4岁时首次接触网球拍，在青少年时期共交手10次，双方以5胜5负的成绩势均力敌，6年后两人再次展开“家庭内战”。 当天，姐姐克里斯蒂娜发出24记ACE球，力压妹妹。在制胜分方面，姐姐也以49-25占据优势。 克里斯蒂娜说：“我对和妹妹的对决感到陌生。我们是家人。尽管如此，我们都会尽力去赢得比赛。”

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