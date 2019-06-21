电影《寄生虫》的英文字幕和韩国文化的全球化. June. 21, 2019 07:29. . 担任首尔市公务员，要时刻注意语言。对待信访人，总要讲一些负责任的话，写报告时要行文明确，没有含糊的语句。在做这一工作的过程中，学到了很多词汇和用语。也有极力去忘记的单词。因为首尔市正在推进外来语纯化活动，所以要用纯韩语代替对我来说容易使用的诸多从英语中引进的单词。 韩国人似乎喜欢用英语表达。咖啡屋或庆典名称、广告、招牌、企业口号等，在韩国街头不难看到英语。但是很多时候，站在英语为母语的外国人的立场上，很多时候无法理解这些英语是什么意思。不仅语法和词汇有些生硬，还有根据韩语发音标记为罗马字的情况。更糟糕的情况是，在连孩子都会穿的T恤上，很容易看到卑俗语及不恰当、令人不快的淫秽语句。 最近有一则新闻，让人想到这种现象会不会有所改变。那就是在成为话题的戛纳电影节上获得金棕榈奖的奉俊昊导演的电影《寄生虫》的英文字幕。之前韩国电影也有英文字幕，为什么唯独这次字幕的作用更大呢？ 《寄生虫》的字幕非常简洁，文脉上传达的要点准确无误。例如，将“可可聊天”转换成英语圈熟悉的聊天工具“WhatsApp”，使英语圈的观众能够切实感受到台词的含义。语言是一种近乎本能的感觉，只要读一篇文章或一句句子，就能知道是外国人写的，还是外语为母语的外教写的，或者是英语说得好的韩国人写的。像电影一样以现实为基础的虚构艺术或书籍等以文字为基础的媒体，为了让人投入其中，绝对需要外教们的监修核校。 《寄生虫》的字幕上，有对韩国电影充满热情的美国人达西·帕奎特的名字。我记得第一次看他的韩国电影评论是在21世纪初。与其他评论相比，他的评论只是更加有逻辑和连贯性，并不特别。但是他并没有放弃对韩国电影的热情，每次见到他时，都觉得他的专业性正在逐渐增强。他现在在釜山教电影。他制作《寄生虫》字幕，苦心思考每一句台词每一个单词，多方研究如何才能更自然地用英语表达。 虽然举了电影的例子，但鲜为人知的、如此热情活动的外国人，包括热爱韩屋的罗伯特·福瑟教授在内，还有很多。事实上，即使将我们的5名韩国博客专栏作家包括在内，也没有什么问题。而且这里还隐藏着宣传韩国文化的秘密。 市面上的电影字幕等能够接触到韩国文化的内容，别说是外教的核校，就是全部用罗马字写的也很多。有些人看起来好像只要是英语就觉得满足。大部分情况下，即使让他们核校，也是找韩语不熟练的人帮忙，因此即使英语好，也会与韩语原件不一致。 但是，就像用韩文写，如果语法与意思不相符，就无法理解一样，虽然是用罗马字写的，如果无法理解，就不能向外国人传达含义。虽然有可能是为了宣传韩国文化、出于使命感而制作，但也有很多文章甚至会令韩国文化蒙羞，所以干脆不要制作那样的字幕或书籍。 在韩国生活的外国人中，因为喜欢韩国而“选择”在韩国生活的外国人不在少数。不把每年都要更新签证的辛苦当回事。他们不仅了解韩国，热爱韩国文化，喜欢用筷子吃泡菜，而且还能成为连接韩国和世界的桥梁。与其因为是外国人、不了解韩国而加以排斥，不如让他们尽情地谈论韩国文化，施展才华。当然，如果把核校工作交给他们，支付适当的费用也是常识。

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