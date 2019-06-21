“品质创新”的捷恩斯-起亚-现代在美国新车评价中包揽前三名. June. 21, 2019 07:29. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车集团旗下的捷恩斯(Genesis)、现代、起亚三家品牌在美国著名市场调查企业的新车质量调查中，继去年之后再次占据了前三位。在以美国消费者为对象进行的调查中，三家品牌一直保持领先地位。在这种情况下，现代•起亚汽车在美国市场的占有率连续两个月保持在8%以上，呈现销售恢复趋势。 20日，现代汽车集团在美国市场调查企业“JD Power (J.D power)”19日公布(当地时间)的“2019新车质量调查”中表示，捷恩斯连续两年荣登综合排名首位。 JD Power新车质量调查始于1987年，此次调查是以14个豪华品牌、18个普通品牌等32个品牌、257款车型为对象进行的。从去年11月开始到今年2月为止，将3个月期间乘坐在美国销售的新车的顾客的质量不满事例综合起来，以给每100辆车的不满件数打分的方式进行，因此分数越低，满意度越高。 捷恩斯今年获得63分，比去年改善了5分，在豪华品牌中超过德国保时捷(第15位)、日本雷克萨斯(并列第8位)等，连续3年保持了第一的位置。此外，捷恩斯G70还以“紧凑型豪华车型”第一名的身份获得了“最佳品质奖”，大幅领先排在第二位的豪车品牌林肯(84分)。 起亚汽车也以70分在普通品牌领域占据了第1位，在全体品牌标准上也继捷恩斯之后，登上了第2位。起亚汽车在普通品牌中连续5年占据首位。准中型轿车K3(当地名Forte)和小型运动型多功能车(SUV)Sportage(狮跑)等4款车型在各车型中都占据首位，获得了最佳品质奖。现代汽车也以71分位居普通品牌第2位和全体品牌第3位。现代汽车的新胜达(New SantaFe)在中型SUV车型中连续两年获得最佳品质奖。 现代汽车集团的一位有关负责人表示：“切实证明了最近上市的汽车的质量竞争力，在语音识别、蓝牙等车载娱乐领域也名列前茅。同一机构对3年里乘车的顾客进行调查的汽车耐久性调查成绩今后有望进一步提高。”现代汽车和起亚汽车在JD Power今年年初发表的耐久性评价中曾在31个品牌中并列第8位和第10位。 在这种情况下，现代汽车最近在最大市场之一的美国的销售业绩也呈现恢复势头。现代•起亚汽车上月在美国市场的占有率为8.1%。继4月创下8.2%的占有率后，自2016年11月以后，两年半以来首次在美国市场连续两个月保持8%以上的占有率。 业绩的恢复趋势是现代汽车的途胜、新胜达和起亚汽车的Telluride等SUV车型善战所取得的成果。现代•起亚汽车继通用(GM)、福特、丰田、菲亚特克莱斯勒、本田、日产•三菱之后，在美国市场的占有率排在第7位。 大林大学汽车系教授金必洙(音译)表示：“美国今后仍将是传统内燃机汽车可以长期销售的市场之一。现代汽车在质量竞争力方面取得充分的成果，因此，通过有效的营销和适当的新车投入，与销售业绩联系起来，这一点非常重要。”

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