“美国反疫苗运动愈演愈烈，对冲基金积极支持”. June. 21, 2019 07:29. by 鄭美京 mickey@donga.com. 据《华盛顿邮报》19日报道，最近在美国愈演愈烈的“反疫苗”(拒绝接种疫苗)运动(anti-vaccine movement)正秘密地从纽约股市获得资金。 自今年年初在美国26个州发生1044人死亡的麻疹事件后，拒绝接种对各种疾病形成抗体的疫苗的运动迅速扩散。ICAN等反疫苗团体动员了雄厚的财力，通过举办演讲会、媒体广告、制作纪录片等方式增加了支持者。《华盛顿邮报》分析称，“ICAN等反疫苗团体从纽约对冲基金那里得到300万美元以上的资金，占其运营资金的75%，其他的反疫苗团体也拥有‘纽约网络’。股市资金流入市场意味着反疫苗运动确保了稳定的财政来源。” 反疫苗运动主张“幼儿和青少年时期接种疫苗很有可能诱发自闭症等副作用，因此应该通过利用各种植物的自然疗法进行治疗”。最近，好莱坞影星杰西卡•比埃尔-贾斯汀•蒂姆布莱克夫妇表示“支持反疫苗运动”，结果遭到了父母的指责。虽然主流医疗界都在宣传疫苗的安全性，但各地通过举办大型演讲会等方式，反疫苗理论迅速传播开来，令家长们望而却步。纽约曾是麻疹事件的发源地，但与去年相比，今年1至5月各种疫苗接种件数减少了30%。 《华盛顿邮报》表示，“反疫苗运动有许多东西目前还处于保密状态，父母们在反疫苗理论的科学证据进一步积累后，再拒绝接种疫苗也不迟。”

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