“希望通过美术来治愈难民女性内心的创伤”. June. 21, 2019 07:29. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. “难民想到的对祖国的感情是怨恨和思念。带着这种微妙的感情画画，找回自尊感。” 帮助难民女性自立的非盈利民间团体“EcoFemme”的创始人朴珍淑(45岁•照片，音译)这样解释了以难民为对象的美术治疗的目的。朴某说：“难民们在韩国连工作都找不到，但在祖国，她们大部分人都是获得博士学位的知识阶层。应该帮助她们找回自尊心，参与到社会活动中去。”在20日迎来“世界难民日”之际，记者在首尔钟路区某咖啡厅采访了朴某，并听取了她对难民女性和美术治疗方面的介绍。 2007年，朴某顺着律师丈夫的提议，在难民支援团体“避难所”担任韩国语教室讲师。同年12月，她在加拿大渥太华参加有关移民主题的会议时，在活动现场看到了一位移民妇女画的画。 据说，这时朴某脑海中浮现出了身怀六甲仍努力学习韩语的刚果民主共和国女性。 回国后，朴某向韩国语教室的难民女性提议制作印有祖国传统纹样的T恤和马克杯。美术治疗效果相当不错。 因苛刻的难民审查、不容易的定居生活等而伤痕累累的这些人的脸上开始出现了生机。 朴某在2009年成立“EcoFemme”后，直到上月为止一直担任代表，后来她将位置让给了曾担任团体运营委员的刚果民主共和国女性米亚(化名•43岁)。朴某表示：“EcoFemme的支援者正在不断增加”，并期待能够让人们对难民收容问题的认知变得积极一些。朴某说：“如果向学校、团体进行难民相关教育，后援者就会增加一两名。在这种情况下，我感受到了希望和意义。”

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