波兰画家的6•25战争. June. 20, 2019 07:51. . 虽然决定战争的是权力者，但战争的最大受害者是民众。曾是“冷战时期最初的热战”的6•25战争制造了韩民族历史上最大的悲剧。这一冲击甚至波及到了从未来过韩国的异国画家。 1951年在法国巴黎活动的巴勃罗•毕加索画出了《在韩国的屠杀》，向世界揭露了战争的惨状。同年，波兰画家沃依切赫•凡戈尔为了让世界知道6•25战争的悲剧也画了《韩国母亲》。画面中的母亲流着血倒在路上，年幼的儿子抓住母亲的尸体，凝视着画面外的观众。一脸茫然自失表情的孩子似乎连说“请帮忙”的力气都没有。远处的背景是，被炮击烧毁的村庄上空升起黑色的浓烟。画中的孩子是作为战争孤儿存活下来，还是在避难途中像母亲一样死去不得而知。 虽然画家没有直接表现出这一悲剧的加害者，但观众们可以推测，由于美军的轰炸，孩子的母亲和村庄不幸遇难。因为这幅画出自当时受前苏联影响的共产国家波兰。作画的手法同样遵循从苏联引进的“社会主义现实主义”模式。从社会主义角度描绘社会现实的这一创作方法在1949年成为波兰的官方艺术样式后，原本画立体派和印象主义风格画作的凡戈尔也不得不改变作品风格。6•25战争是他改变样式后首次选择的主题，也是蕴含政治信息的第一部作品。 这幅画首次在华沙展出时，因没有具体暴露轰炸的主体而受到批评，但后来这幅画成为超越左右理念的反战与和平的象征。在自己眼前失去母亲的战争孤儿凄然的眼神比任何反战信息都强烈。战争最终会导致无辜者的悲剧和牺牲。

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