针对朝鲜渔船的警戒失败，甚至撒谎……沉醉于和平氛围的军方的惨淡堕落. June. 20, 2019 07:51. . 韩国军方15日宣布在三陟港附近发现了朝鲜渔船，事后被曝光实际上该船没有受到任何制止就进入并停泊在三陟港。在居民举报之前，军方没有掌握朝鲜渔船的存在。这是军队漏洞百出的海上、海岸警戒态势所产生的“敲门归顺”。尤其是，军队接连发布虚假消息、大事化小、混淆事实。国防部长官郑景斗直到昨天才表示，“如果有需要负责的部分，应严正追责”。 朝鲜渔船在“北方限制线”附近海域漂流三天，并越过“北方限制线”南下130公里至三陟港码头停靠，韩国军方始终未能掌握情况。接到居民的报案后，才急忙出动。如果这不是渔船南下，而是武装兵力的渗透，那么究竟会发生什么事，仅凭想象也令人胆战心惊。即便如此，军方依然厚颜无耻地谎称：“整体的海上、海岸警戒行动没有问题。”后来，出现当地居民的证词和拍摄的照片后，才在事后承认了失误和警戒疏忽。 军方昨天作出的解释和两天前的宣布大相径庭。军方原先声称发现朝鲜渔船的地点是“三陟港附近”，企图搪塞为在海面上发现。这是企图掩盖明显的警戒失败。而且，朝鲜渔船从一开始就是为了归顺而南下，并不是因为机械故障而在海上漂流。这令人怀疑军方因为考虑到南北关系而企图掩盖归顺。同时，政府还宣布，是在船长的同意下废弃了朝鲜渔船，但实际上经确认，渔船并没有被废弃。如果不是为了匆忙隐瞒能揭示南下途径的证据，又是出于什么意图，根本无法知道。 此次事件显示了自南北军事9·19协议之后韩国军队沉浸于和平氛围的纪律和安保态势的涣散。本应没有疏漏的警戒行动失败固然是问题，但军方为了掩盖真相而私语维护的态度中，可以看出是在顾虑朝鲜而看朝鲜的脸色行事。这与当初不如实公布朝鲜的“弹道导弹挑衅”、急于大事化小的形象毫无区别。难怪国民对军队的不信任只会越积越多。要把这一事件当作盘点全方位安保意识的契机，从警戒兵到国防部长官，从起初的行动到报告指挥层面，进行严厉的追究问责。

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