“跳马精灵”吕瑞贞成功完成新技术动作. June. 20, 2019 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “跳马精灵”吕瑞贞(17岁，音译)成功完成新的技术动作，照亮了自己去赢得2020年东京奥运会奖牌的前景。 19日，在济州汉拿体育馆举行的韩国杯济州国际体操大赛女子跳马项目比赛上，吕瑞贞以两次跳跃平均分14.817分获得了冠军。 在“韩国体操传奇”的父亲、庆熙大学教授吕宏哲(48岁)的关注下，吕瑞贞从第一次试跳开始就成功完成了扶着跳马高高跃起之后在空中转体两周(720度)的新的技术动作。虽然落地时左脚晃动被扣了0.1分，但是难度分6.2分再加上动作完成分9.0分，加起来共获得15.100分的高分。在第2次试跳中，吕瑞贞凭借完美的技术获得14.533分，最终力压第2位“活着的传奇”奥克萨娜•丘索维金娜(乌兹别克斯坦，平均分14.550分)，登上了冠军宝座。 一直以来，吕瑞贞试图将难度分分别提高到5.8分和5.4分，通过此次安装新技术，她进一步提高了在东京奥运会上获得奖牌的可能性。韩国体操协会相关人士表示：“在尝试新技术动作时，如果不犹豫或不摔倒，而是站着落地，国际体操联合会(FIG)就会认定成功完成该技术动作。现在只剩下FIG看含有吕瑞贞技术的影像后，最终确认的程序。根据确认结果，难度分也有可能提高。”如果经过FIG最终的公认，新技术以吕瑞贞的名字在FIG评分规定集中被登记为“吕瑞贞跳”，那么吕瑞贞和吕教授将创下父女分别把固有技术上传到FIG评分规定集中的独特的记录。吕教授在运动员时期开发出了“吕1”、“吕2”的技术。吕教授说：“在练习时，女儿曾成功地完成了很多新技术动作，我相信她一定会取得好成绩。女儿的实力比去年雅加达-巨港亚运会(金牌)时还要强，我感到非常自豪。” 在男子跳马项目上，被誉为“跳马之神”的梁鹤善(27岁)获得了冠军。完成两轮试跳后梁鹤善获得14.975的平均得分，战胜了乌克兰选手伊戈尔•拉迪维洛夫(14.675分)。梁鹤善在第一次试跳中展示了自己固有的技术“梁1”(难度分6.0分)，获得14.950分，在第二次试跳中尝试了难度分为5.6分的技术，获得15.000分。

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