三星“盖乐世 Note10”将于8月7日在纽约亮相. June. 20, 2019 07:51. by 金志炫, 郭道英 jhk85@donga.com,now@donga.com. 三星电子预计将于8月7日在美国纽约公开下半年的战略智能手机“盖乐世 Note 10”。据CINET等外电和业界18日（当地时间）透露，三星电子将在去年公开“盖乐世 Note9”的美国纽约巴克莱中心举行揭幕活动，推出新产品。 “盖乐世 Note 10”除了6.4英寸大小的普通型号之外，预计将首次追加6.8英寸的历史最大型号。预计普通款将在背面安装三重照像机，PRO款将安装四重相机。与“盖乐世 S10”一样，该手机将在正面显示器上安装只留下相机洞的“Infinity - 0”显示屏。据悉，三星电子将和“盖乐世 Fold”一样取消耳机端子，提供无线耳机。通过取消耳机的端口，预计下端的边框和整体产品的厚度将会进一步减少。 “盖乐世 Note 10”的全球上市日期预计是8月22日。据悉，国内的两款都是第五代（5G）型，普通款和PRO款的价格分别为120万韩元和140万韩元左右。

한국어