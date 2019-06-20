朝鲜渔船在“北方限制线”以南领海漂流了三天. June. 20, 2019 07:51. by 军事专门记者尹相虎、记者孙孝周 hjson@donga.comysh1005@donga.com. 据确认，15日被韩国居民最早发现停泊在江原道三陟港码头的朝鲜渔船，是在取得“出港指令书（作业许可证）”后，于9日从咸镜北道镜城郡的一个渔村港出发的。 据政府消息人士透露，朝鲜居民8日从朝鲜有关当局获得出港指令书后，第二天乘小型木船（1.8吨）离开朝鲜，一直南下至东海的“北方限制线”（NLL）附近进行伪装作业，12日越过“北方限制线”南下。此后，该木船在郁陵岛附近海上漂泊，15日上午6时20分停靠在三陟港防波堤码头。 随着因军方的警戒行动失败而引发的朝鲜渔船“海上敲门归顺”风波不断扩散，有人指出，不仅是相关部队，军方指挥部也应该被追究责任。此前，军方在17日举行的相关新闻发布会上表示：“调查结果显示，海上、海岸的警戒行动没有问题。”但通过居民证言和拍摄照片等，归顺始末被公开后，军方才于19日承认了警戒不完善和失策。 韩国国防部长官郑景斗当天在首尔市龙山区国防部办公楼举行的全军主要指挥官会议上表示：“应该将此次事件视为非常严重的状况。必须仔细回顾警戒行动的状况，如果有人需要承担责任，就应该严重承担责任。”但在野党敦促郑景斗引咎辞职。自由韩国党院内代表罗卿媛当天在议员大会上表示：“一直以来解除安保武装的国防部长官应该立刻辞职。”

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