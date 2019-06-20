美国亿万富翁施瓦茨曼决定向英国牛津大学捐赠2214亿韩元. June. 20, 2019 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. “华尔街私募基金皇帝”、黑石集团首席执行官(CEO)兼董事会主席史蒂芬•施瓦茨曼(72岁，照片)决定向英国牛津大学捐赠1.5亿英镑(约2214亿韩元)。据英国《卫报》19日报道称，作为美国人，他慷慨解囊向与自己没有多少渊源的英国大学捐赠巨额资金，因此备受关注。 牛津大学决定用他的捐款建立研究英语、哲学、音乐、史学等的人文学研究所“施瓦茨曼中心”。新的人工智能(AI)伦理学研究所也将进驻这里。 据《卫报》报道，他在牛津大学副校长路易斯•理查德森的提议下决定捐赠。据悉，特别是施瓦茨曼16岁时的1963年访问牛津的回忆产生了很大影响。”他表示：“我至今还记得去牛津旅游的情景。古建筑散发的美丽给人留下了深刻的印象。人生以奇妙的方式直驱向前。如果当时不去旅行的话，可能对(捐赠)不太感兴趣。”他还强调说，“考虑到了牛津大学在人文学领域的卓越研究成果、以及大学对近代西欧文明的发达起到重要作用的价值等因素。有必要将这些价值与快速发展的技术领域相结合。” 施瓦茨曼1947年出生于美国费城，是犹太人移民者的后代。他毕业于耶鲁大学和哈佛大学经营研究生院(商学院)，之后投身于华尔街，曾在投资银行雷曼兄弟任职等。1985年他和另一名联合创始人彼得森共同创立黑石集团，并将其发展为世界最大的私募基金。《福布斯》4月份推算称，他的财产达135亿美元(约16万亿韩元)。作为热情的共和党党员，他与耶鲁大学校友前总统乔治•W•布什、现总统唐纳德•特朗普也很亲近。 包括母校耶鲁大学在内，他向自己居住的纽约市的公共图书馆、麻省理工学院(MIT)、中国清华大学等世界多所大学和研究所捐赠了巨额资金。特别是，最近AI相关捐款大幅增加。去年，他向麻省理工学院(MIT)提出了成立以自己名字命名的AI相关专科学院的要求，并在向清华大学捐赠时表示：“通过访问中国，意识到正在爆发性发展的AI技术将对未来产生非常重大的影响。”

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