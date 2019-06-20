防弹少年团世界体育场巡回演唱会卖出60多万张门票，获得936亿韩元收益. June. 20, 2019 07:51. by 李?? baltika7@donga.com. 据相关数据显示，防弹少年团(BTS•照片)通过美国、巴西和欧洲举行的世界体育场巡回演唱会系列“LOVE YOURSELF SPEAK YOURSELF”卖出了60多万张门票。 据美国Billboard新闻19日报道，防弹少年团在美国3个城市举行了6场演出，在巴西圣保罗举行了2场演出，在英国伦敦和法国巴黎举行了4场演出，共举行了12场演出，门票销量达到60.6409万张。据统计，销售利润为7890万美元(约936亿韩元)。 据Billboard透露，在美国通过6次演出共售出29.9770万张门票，获得了4400万美元(约522亿韩元)的收益。在巴西圣保罗安联公园体育场和英国伦敦温布利体育场、法国巴黎王子公园体育场举行的演唱会又追加获得了约3500万美元(约415亿韩元)的收益。 Billboard表示：“防弹少年团上月4日、5日在美国加利福尼亚州玫瑰碗体育场的演出获得了1660万美元(约197亿韩元)的收益，由此打破了泰勒•斯威夫特、U2、碧昂丝&JAZZ、埃米纳姆&蕾哈娜的记录，创下公演场历史最高票房成绩。” 防弹少年团今后还将在日本2个城市举行演出，因此，仅凭门票收入，预计将突破1000亿韩元。日本公演将于下月6、7日在大阪野马长居体育场举行，13、14日在静冈县小笠山综合运动公园体育场(昵称：Ecopa Stadium)举行。

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