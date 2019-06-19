执政党和韩国党应顾全大局达成妥协，召开“真正的国会”而非仅有四党的“半壁国会”. June. 19, 2019 07:33. . 随着院内交涉团体三党的国会正常化协商破裂，除自由韩国党以外的朝野四党昨天提交了召开6月临时国会的要求信。只要四分之一以上的在籍议员同意就能召开国会，因此即使没有韩国党，召开国会也完全没有问题。但是，如果最大的在野党韩国党不同意，就无法确定全体会议的日程。6月份的临时国会相当于“跳过韩国党”，只是打开了大门。 就算举行临时国会，由自由韩国党议员担任委员长的7个常任委员会也难以召开会议。追加更正预算案关系到政府和执政党的存亡，而负责处理的预算结算特别委员会也是由自由韩国党议员担任委员长。临时国会只是开了门，很难期待会有实质性的立法成果。 现在中美贸易战和霍尔木兹海峡的紧张局势，韩国的外部环境处于比任何时候都不稳定的状态。6.7万亿韩元规模的追加更正预算案，在4月25日向国会提交后的近两个月时间里，一直悬而未决。围绕追加更正预算案，朝野曾在场外展开攻防战，详细的审查连想都不敢想。两个月前，结束了对违反52个小时工作制进行处罚的延缓期限，但国会仍然没有处理旨在扩大弹性工作单位时间的劳动基准法修订案。像这样马上要在国会讨论议题繁多，但重要的是朝野达成协议，拿出实质性成果。 如果临时国会不想成为“半壁国会”，朝野双方就不应该在最后阶段放松谈判之弦。朝野党派都不要被内部的强硬派声音所摆布，而应该倾听国民的心声，做出顾全大局的决断。成为最后争议焦点的举行经济听证会，不要拘泥于形式。即使不是专门的听证会，也可以考虑主管的常任委员会联席会议等多种方法。强行召开难以期待成果的临时国会，出现单方面独奏的第二个快速道（快速处理案），这怎么可以？围绕国会瘫痪责任展开的政治斗争，应到此为止。

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