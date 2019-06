Joze和久美子. June. 19, 2019 07:33. by 金圣景记者 tjdrud0306@donga.com. 艺术家们常常借用其他艺术家的东西通过创造性变成属于自己的东西。曾获得过很高人气的电影《Joze与虎与鱼们(Joze,the Tiger and the Fish)》的原著作者田边圣子就是这样。她借弗朗索瓦兹•萨冈(法国)小说《一个月后一年后》中的人物的名字,展开了与残疾相关的内心深处的思考。萨冈小说中的Josee是一位年轻、富裕、任性的25岁的女性。如果排除年龄相仿这一点,田边圣子的小说中名叫Joze看似与下半身瘫痪的生活保护对象久美子(Kumiko)没有什么相似之处,但也并非如此。久美子之所以希望被叫做“Joze”,是因为希望能够像Joze一样堂堂正正地活着。 实际上,久美子虽然是残疾人,但在别人的帮助下也活得十分堂正。她讨厌只要是残疾人,就无条件地被视为不完全的存在,并表现出同情或怜悯之情的人们的眼睛、以及那种眼神带来的伤害和侮辱感。这是多少有些夸张地使用高压手段,以锋利的姿态对待他人的原因。对于偶然守护在自己身边的男朋友来说更是如此。也就是说,爱情不是同情,而是爱情本身。她不知道男朋友什么时候会离开自己的身边,但她认为自己会欣然接受这一离别。她发誓绝不会让残疾成为包括自己在内的任何人抓住自己的弱点。这是令人震惊的自尊心。因为有这样的自尊心,无论是看动物园里老虎可怕的眼睛,被男友抱在怀里,还是看着水族馆里的鱼,都会感到非常幸福。这样看来,虽然方向不同,但与将自己的青春盲目地奉献给爱情的萨冈笔下的joze十分相似。 joze,不,久美子,拒绝成为怜悯或同情的对象,明确表明了自己是行动和思考、生活的主体这一事实。这无疑是在人性先于残疾、残疾人之前的无言的宣言,即“个人人格体”。在关注怜悯或同情的界限的同时,更加深刻、更温暖地展开与残疾相关的思维也是很难做到的。

한국어