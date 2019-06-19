朝防守队员大喊“注意力再集中一点”的守门员“光光渊”李光渊. June. 19, 2019 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在自认为即将失球的瞬间，突然飞起来挡住来球的动物反射神经和朝防守队员们高喊“注意力再集中一点”的领导力。在国际足球联盟(FIFA)20岁以下世界杯上带领韩国队取得亚军的守门员“光光渊”李光渊(20岁•江原)以这样的形象，给人留下了强烈的印象。 但是“善防表演”的背后有着别人所不了解的困难和恐惧。6月18日，李光渊在接受《东亚日报》•Channel A的采访时表示：“独自镇守球门时有很多时候会感到孤独。这时我会对自己说‘虽然很孤独，但做得很好。让我们一起努力到最后吧’，并认踢比赛。尽管十分艰苦，球队还是取得了好成绩，甚至还得到了‘光光渊’的外号，感到非常幸福。” 据说，虽然李光渊在球场上表现得很稳重，但直到大赛开始前，他的身体状态还没有处于最佳状态。江原相关人士表示：“李光渊2月左脚脚趾受伤，一度无法进行球队训练。这是一种疲劳骨折。因为在世界杯之前集中治疗，所以没能参加一场K联赛比赛。”李光渊说：“被选入国家队后，我的左脚脚趾还有些疼痛。但我暗下决心，即使再次受伤，也要为球队付出一切。因为代表队的医疗人员管理得很好，得益于从我的身体状态接近100%，能够很好地镇守球门。” 李光渊在要把失球降到最少的重压感下，甚至进行了向球门发出请求的仪式。“在上半场和下半场开始前抓住球门柱说‘今天也拜托你了。请阻挡住对方的射门’。很多时候，门柱挡住了我错失的球，挽救了我。”这样的他，有时候没能向门柱发出请求。李光渊遗憾地表示：“在与乌克兰的决赛(1比3韩国败北)下半场，我没能进行‘门柱祈祷’。那时门柱没有帮助我。” 虽然没能夺冠，但是李光渊通过本次大赛的活跃表现，成为了“下一代国家代表门将”。虽然受到很大的心理压力，但李光渊在场上对手和队友们看着自己的球场上堂堂正正地执行了守门员的任务。 李光渊指出，与塞内加尔的8强点球大战是让人难忘的瞬间之一。当时，他成功阻拦住了塞内加尔第四名点球罚球队员的射门，帮助韩国队取得了胜利(点球大战比分3比2)。李光渊说：“在进入点球大战之前，我最大限度地在球前面站了很久。裁判叫我往球门方向走，我就慢慢地走。但之后我又停了一下，瞪着对方球员朝球门走去。通过这种方式展开神经战，努力打破对方球员的节奏。” 他还以游刃有余的面貌展开了扰乱作战。在韩国队的首名点球手金政民(FC预备队)罚失点球后，他安慰金政民说：“踢得很好。没关系。我来阻挡住对方球员的射门。”然后他朝着塞内加尔的球员们微笑。李光渊说：“感觉我们球队绝对不会输。我微笑的样子让塞内加尔的球员们看起来很紧张。”最终塞内加尔队的5名点球手中有3人罚失了点球。 李光渊身高184厘米，对于守门员来说不算太高。但他每天早晨都爬楼梯培养体力、为了提高定位球时的位置选定能力和爆发力，努力进行个人训练。李光渊开玩笑表示，“瞬间爆发力是淘气鬼的小时候为了不被狗追到逃跑的时候练就的。”他说：“我个人认为，如果与海外球员进行比赛，身高可能会成为我的缺点。但是通过本届世界杯，我获得了能够充分具备竞争力的自信心。 U-20世界杯结束后李光渊将回到K1联赛江原队，为主力位置展开竞争。李光渊说：“我会继续努力下去，为了对得起粉丝们给的‘光光渊’这一称号，将尽最大努力。希望自己能成为10场比赛中有8场比赛是通过自己的扑救将球队从危机中解救出来的守门员。”

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