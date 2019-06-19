三星新一代武器是“模仿人类大脑的人工智能芯片”. June. 19, 2019 07:34. by 許桐準 hungry@donga.com. 现在不用再用像“〇〇，给我∼∼”那样短小而精炼的语言说话了。即使像和朋友说话一样随便说话，它也能听懂。像人一样执行各种业务的“人工智能秘书”，有望在3年至5年内实现商用化。看起来虽然简单，但人工智能秘书的业务执行，靠的是1秒钟里完成约10万亿次以上运算作保障的神经网处理装置（NPU）技术。被称为“酷似人类大脑的新一代半导体”的神经网处理装置，具有像人类大脑一样自行学习信息的功能，也被称为“人工智能芯片”。 以“2030年系统芯片领域全球第一”为目标的三星电子，开始加强新一代神经网处理装置技术。三星电子18日表示，将在10年内把这一领域的人力从目前的200人扩大到2000人，在该事业上集中全公司的力量。 像人类复杂的神经网一样同时处理各种运算，需要联网技术，神经网处理装置可以高效、迅速地速度并列运算，被认为是实现人工智能方面不可或缺的技术。 三星电子去年已经推出了搭载独立神经网处理装置的“xinos 9（9820）”。这是在系统LSI事业部和综合技术院持续进行相关研究的结果。该产品是将多种功能体现于一个芯片的系统半导体“系统级芯片（SoC）”的基础。它实现了“设备内人工智能”，能够自行在移动机器内完成以前需要通过与云服务器交互数据的人工智能运算。 设备内人工智能的优点是，数据不经过云端，因此在保护个人信息方面非常出色。同样，由于不经过云端，回答速度很快，而且在没有网络的环境下，也可以低电力、低费用进行驱动。公司方面期待，如果结合第五代（5G）移动通信技术，与云端和周边人工智能机器相互连接，就会出现新的推论和学习的领域。 系统LSI事业部SoC开发室长（副社长）张德贤（音译）表示:“今后几乎所有的IT产品和服务都会内装人工智能功能，基于这一趋势，神经网处理装置的应用不仅在智能手机上，还会扩大到自动驾驶、数据中心、云端等，扩大，据预测会有年均52%的高增长。” 三星电子计划今后在电装、数据中心、物联网（IoT）等整个IT领域扩大神经网处理装置的搭载。首先以移动通信用的旗舰SoC产品为起点，集中力量开发自动驾驶车辆所含的信息娱乐系统和尖端驾驶辅助系统（ADAS）等车用SoC产品。他们的目标是，进一步发展神经网处理装置技术，实现能够人类大脑水平的信息处理和认识的处理器技术。 三星电子正在加强与全球研究机构及国内大学的合作。今年5月，将“综合技术院蒙特利尔AI实验室”转移到了专门进行深度学习的机构“加拿大米拉研究所”。以世界级著名学者约书亚·本齐奥（音译）教授为主轴，正在与蒙特利尔大学、麦吉尔大学研究组进行合作等。另外，还启动了国内主要大学150余名研究人员参加的“神经处理研究中心”。 系统LSI事业部长（社长）姜仁燮（音译）表示：“要通过加强神经网处理装置事业，掌握人工智能时代的主导权。”“今后将通过差别化技术、与世界级机构之间的合作、招聘核心人才等，推出更高层次的创新的处理器。”姜仁燮说：“可以从战略上收购初创企业，如果有必要，也可以实行大型并购（M&A）。”

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