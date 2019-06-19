因司祭招人难，教皇厅正讨论允许亚马逊地区将已婚人士任命为天主教司祭的方案. June. 19, 2019 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. 《美联社》等外电17日报道称，教皇厅为解决“司祭招人难”问题，正在讨论将已婚人士任命为天主教司祭的方案。据美联社透露，教皇厅为了10月在梵蒂冈举行的南美主教会议正在准备文档，其中为解决司祭不足的问题提出把信仰得到验证的已婚男性任命为司祭的方案，并提议了相关研究。 教皇厅在该文档中表示：“在最偏远的地区，如果司祭岁数大了且情况紧急的话，有必要研究原住民且在地区社会得到尊敬和认可的成员，即使已经有了稳定的家庭，也给予司祭叙品(叙阶)的方案。” 禁止天主教司祭结婚的独身主义是司祭不足的主要原因。南美亚马逊等一些地区因司祭不足信徒几个月来没能参加弥撒。对此，宗教界内外提出了废除司祭独身主义，允许已婚男性或女性的司祭叙品的主张。 教皇方济各在2017年接受德国媒体采访时曾表示：“仅限于司祭不足的地区，想考虑将信仰得到验证的已婚男性任命为司祭的方案。”

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