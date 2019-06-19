首尔时将在19日开幕的首尔国际图书展上运营“公共图书馆区”. June. 19, 2019 07:34. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 首尔市18日表示，将在19日至23日举行的“2019首尔国际图书展(SIBF)”上运营“首尔市公共图书馆区”。今年国内最大的图书庆典SIBF迎来第25届。 首尔市公共图书馆区以“去图书展的话还有图书馆”的标语运营，将进行展示、体验等多种多样的项目。共分为3部的该展会通过信息图、影像、照片等，展现了首尔公共图书馆的过去、现在和未来。 主要体验项目有“制作折纸装订书，家庭照片故事”、“母语者讲的图书故事”、“用香味记住的属于自己的书”等。22日，图书馆、出版社、书店、读书团体的相关人士将聚在一起，以“读书文化生态系统活性化方案”为主题举行研讨会。

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