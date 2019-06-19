朝鲜对工作磋商保持沉默，美国对此心感不爽. June. 19, 2019 07:34. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 在中国国家主席习近平首次访问平壤前夕，美国密切关注中国和朝鲜的动向，却表现出不太满意的样子。这是因为，朝鲜在没有回应美方提出的无核化工作磋商的要求的情况下与中国举行首脑会谈，令美国感到不舒服。 美国特朗普政府明确表示，为举行第三次朝美首脑会谈，必须在工作磋商中取得进展。但是，美国国务院朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根在本月底访韩之前，曾多次提议举行工作磋商，但朝鲜至今连比根的新谈判对手是谁都没有透露。而这一时节，朝中密切接触，有可能使朝朝美无核化谈判进一步陷入僵局，美国对此高度警惕。 熟悉朝美磋商事务的有关人士表示：“在之前实现的习主席和金正恩的四次首脑会谈中，中国对无核化谈判几乎没有发挥什么建设性作用”，“谈判工作人员的评价是，中国的做法弱化了朝美谈判的架构，最终发挥的是给谈判带来负面影响力的结果。” 而且，习近平访朝是在中美贸易纠纷扩大到汇率、信息通讯技术等领域，矛盾局面复杂交织的情况下进行的。对于中国来说，在习近平主席与特朗普总统在下周 二十国集团（G20）峰会上举行首脑会谈之前，中国想把朝鲜视为谈判杠杆的欲望必然会增强。 相反，特朗普总统从18日在佛罗里达州奥兰多举行的竞选连任出征仪式开始，将正式展开竞选连任的运动，很难集中精力解决外交悬案。有人担心，在这种情况下，随着中国变数的介入，变得更加复杂的朝核外交的胶着状态可能会长期化。

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