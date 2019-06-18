传习近平将访问朝鲜，不要成为无核化的干扰者. June. 18, 2019 07:23. . 有分析认为，中国国家主席习近平将在本月底的二十国集团（G20）首脑会议之前访问朝鲜，与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈。自2月28日朝美首脑河内会谈破裂之后，朝鲜拒绝一切对话，在这种情况下，如果习近平主席在G20峰会前后访朝，这一活动将给东北亚局势带来微妙的变化。 由于把秘密视为对对方国家礼遇的朝中关系的特性，习主席访朝在正式宣布之前，确实难以得到确认。朝鲜国务委员会委员长金正恩已经四次访问中国，因此人们预计今年上半年内习主席会回访，但是随着河内会谈的破裂，习主席的访朝日程被推迟。 此次有关习主席访朝的说法，是在与美国的贸易、技术战以及围绕台湾、香港的内政干涉争议尖锐对立的情况下传出的。有分析认为，就像前年美中贸易矛盾初期一样，中国此次也将把朝核问题作为美中对抗的杠杆和反转筹码。习主席一方面可以确认作为金正恩监护人的影响力，另一方面也可以向将在G20峰会中见面的美国总统特朗普提出解决朝鲜问题的方案，以期实现美中矛盾的停战。 最近，朝鲜对韩美有关恢复对话的一再敦促始终保持沉默。此前一直照顾朝鲜立场的文在寅总统，也在北欧巡访中多次敦促朝鲜首先表现出弃核的意志，这反映了对朝鲜的郁闷和失望。 这种情况下，习主席访朝如果成行，将成为让朝鲜参加恢复对话的契机。但是，中国的对朝外交应该是对金正恩的无核化决断进行施压和支持，而不是展示朝中密切关系、让金正恩怀有异心。特别是中国如果出面摧毁国际社会的对朝制裁战线，只会造成难以挽回的后果。朝鲜在去年年初不得不参加协商，也是因为连中国也参与了对朝制裁。

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