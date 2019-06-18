狮子纹章的重量. June. 18, 2019 07:24. . 如果让我选出改变人类历史的发明，我会推荐枪。专家们倾向于认为自己的领域很重要。 从这个角度看，钢笔和毛笔也许比枪的作用更大。但我还是支持枪。 枪不仅仅改变了战斗方法。在以前如果要培养骑士和武士，需要10年、20年的修炼。枪只要训练3周，就能制造出更强的士兵。至此，曾存在于战争中的身份壁垒被打破。 近代民主成立有多种因素，人们忽略的因素是战争的身份壁垒。人类最初建立共同体并赋予某人权力时，并不是依靠高压。因为共同体的需要，所以服从了权力者。其中最优先的需要是保护共同体的生命和财产。 狮子群当中的雄狮，如果败给挑战者，就要离群而出。因为事实证明，它不能再保障群体的安全。包括英国王室在内，欧洲王室、领主的纹章中唯独有很多狮子的原因，或许也是因为理解权力的这种属性。我们尊重的“地位高则责任重”也不是源于高贵的精神。这是出于权力的根源与失去力量就要离开群体的狮子宿命相吻合的自觉。 如上所述，权力和特权通过保护的义务是可行的，而枪支却向大众开放了其保护的能力。 但是人类很凶恶，所以也找到了避开狮子命运的方法。其结晶就是国家。国家和官僚组织提供了逃避责任的手段。一旦发生战争，国王和文官即使逃跑，权力也不会受损。把责任推给将军和士兵就可以了。纵观我们国家的历史，由于国家较早发达，也过早地认识到了这个要领。现在又不能回到封建制，难道还要引进狮子纹章吗？

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