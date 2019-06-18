“韩国怪兽”柳贤振再次与赛季第10胜失之交臂. June. 18, 2019 07:24. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪兽”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)再次未能越过“九”这一关卡。 17日，柳贤振在美国洛杉矶道奇体育场举行的美国职业棒球大联盟(MLB)与芝加哥小熊队的主场比赛中，在7局内以7个被安打、8个脱三振、2失分(非责任失分)的成绩完成好投。在两队2比2战平的第8局上半局，把球传给罗斯•斯特里普林(30岁)，在没有胜负的情况下下场，从而不得不把赛季第10胜、同时也是MLB总计第50胜的机会留到下一场比赛。 由于当天的失分全部被记录为非责任失分，柳贤振的赛季平均责任失分从1.36降低到1.26，进一步巩固了整个MLB排名第一的位置。与该领域排在第二名的路易斯•卡斯蒂略(27岁•辛辛那提•2.20)的差距进一步扩大(0.94分)。最近3场比赛，他都没有送出过一个四坏球上垒。 柳贤振在11日与洛杉矶天使队的比赛中也投出了6局失1分的好球，但是没能得到队友们的支援，没能再增加胜场数。 在第1局上半局面对哈维尔•瓦埃斯以三球三振处理掉对手，到第5局为止柳贤振完成59个投球，没有失分。但是在1比0领先的第6局上半局，让对方首发击球手瓦埃斯因野手失误而出垒后，接着又让克里斯•布莱恩特(27岁)击出“得克萨斯安打”(内外野手之间模糊的安打)，柳贤振迎来了无人出局1、3垒有人的危机。此后，跑垒员全部踏上本垒，道奇队也以1比2被反超。在第一个击球手的失误出垒后，通过“防守反击”让对方得分，柳贤振的失分全部被记录为“非责任失分”。柳贤振在球队扳平比分的情况下被替换下场，未能分出胜负。 前一天以1比2遭遇逆转负于对手的道奇队在第8局下半局凭借拉塞尔•马丁(26岁)击出的决胜打，以3比2反败为胜。道奇队主教练大卫•罗伯茨表示：“没有强有力的击球。小熊队的击球手们没能好好进攻柳贤振的球。” 持续好投的柳贤振将在22日与科罗拉多队的主场比赛中挑战赛季第10胜、MLB总计第50胜。

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