雷诺三星推出“The New QM6”,同时推出国内首款LPG专用SUV. June. 18, 2019 07:24. by 池民九记者 warum@donga.com. 雷诺三星汽车17日宣布,其主力中型运动型多功能车(SUV)车型“QM6”的局部改款车“The New QM6”(图)时隔3年之后即将全新上市。车辆交付工作将从下个月开始进行。 除汽油发动机车辆(GDe)外,雷诺三星此次还同时推出了以液化石油气(LPG)为燃料的“LPe”普通销售车型。在韩国国内,LPG专用SUV只有The New QM6一款。 雷诺三星采用了将LPG燃料箱放入汽车后备箱下面备用轮胎空间的“甜甜圈储油罐”方式。雷诺三星相关人士解释说:“在车辆后方追尾时不会发生燃料箱进入乘坐空间的危险情况。” 燃料箱容量为75升,充电60升时可行驶约534公里。The New QM6的销售价格为汽油发动机最高级规格(Premier)3289万韩元。LPG车型最高售价为2946万韩元。

