守护400年朝鲜陶工灵魂的陶瓷名人，日本陶艺名家十四代传人沈寿官去世. June. 18, 2019 07:24. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 据日本当地媒体17日报道，日本陶瓷名家沈寿官家族的第14代沈寿官（原名大迫惠吉）16日因肺癌去世。享年92岁。 他是1598年丁酉倭乱时期被从朝鲜拉来的沈当吉的第14代孙。沈寿官家族隶属于萨摩藩（现鹿儿岛），受到士族（武士）待遇，世世代代做瓷器。400多年来，沈寿官家族创造的“萨摩烧”已成为日本陶瓷的代名词。《读卖新闻》评论说，他们学习鹿儿岛县传统的琉璃细工，创造了一种产生透明感的新工艺。 为纪念明治维新时期为家业增光添彩的12代沈寿官的业绩，子孙们继承了他的名字。逝者于1964年成为第14代沈寿官。1999年，他让长子一辉袭名为第15代深水官。 逝者毕业于早稻田大学政经系。他致力于韩日文化交流，1989年被韩国政府授予名誉总领事的头衔，1999年还被授予银冠文化勋章。2008年，他成为家乡全罗北道南原的荣誉市民。《朝日新闻》报道说：“逝者通过‘萨摩烧’，积极发挥了韩日文化的桥梁作用。” 通过司马辽太郎1964年创作的讲述朝鲜陶工望乡的小说《故乡怎能忘》，逝者在日本国内广为人知。他是小说的主人公。 《东亚日报》在2017年11月采访故人时，他自豪地谈起了遵守父亲的遗言。父亲13代沈寿官从京都大学法学系毕业后，一直过着陶工的生活。父亲在1964年去世时留下的遗言是：“1998年是来这里400周年。那时候就拜托你了。” 逝者把“朝鲜的火种”带到了鹿儿岛县三山（音译）。1998年，他从南原取来火种，用日本的土和技术制造陶器。那时带来的火种至今仍在三山延续。 另一个是回乡展示会。从未离开过鹿儿岛的收藏库瓷器1998年7月在《东亚日报》一民美术馆举行的首次海外展示会上推出。当时，“400年后的回乡——在日本绽放的沈寿官家族陶艺展”持续约5周，观众达5万多人次，盛况空前。 他1970年在大阪万国博览会等国内外展示会上展示陶艺，通过介绍陶瓷的著作等，致力于“萨摩烧”的普及。1998年，在鹿儿岛县举行的“萨摩烧400年展”上，他作为执行委员会成员参与策划。 葬礼场是位于鹿儿岛县鹿儿岛市的吉田葬祭。葬礼将于19日上午11时举行。

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