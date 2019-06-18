文正仁：“为了对话，美国应该释放扣留的朝鲜船只”. June. 18, 2019 07:24. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韩国总统统一外交安保特别助理文正仁日前表示，为了重启无核化对话，美国应该首先释放它扣押的朝鲜船只“智诚”号，因此引发了争议。 文正仁14日（当地时间）在美国纽约举行的民主和平统一咨询会议纽约协商会上发表演讲时表示：“要说怎样才能克服目前的胶着局面，首先美国方面要解决目前被扣留在（美属）萨摩亚的朝鲜货船‘智诚’号这一问题。”据“自由亚洲电台”15日报道称，文正仁表示，“因为目前没有对话，所以朝美之间是否有必要就释放（货船）问题进行对话呢？” 此前，美国联邦检察机关上个月10日宣布，该船舶逃避制裁运输朝鲜煤炭，违反了美国的《国际紧急经济权利法案》和联合国安理会决议，因此美方采取了扣押和没收措施。朝鲜14日通过外务省发言人谈话谴责称，“这是强盗行为”。 此外，文正仁在演讲中就重启金刚山旅游表示：“中国游客个人前往金刚山旅游。那么韩国也没有理由不行”，“应该认为，个别旅游并付钱并没有触犯联合国安理会制裁。”

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