世宗Soloists将向国内观众介绍普京大力支持的“跨西伯利亚艺术节”. June. 18, 2019 07:24. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 以美国新闻频道CNN为媒介轰动世界的室内乐团“世宗独奏家乐团(soloists)”将在韩国舞台上介绍俄罗斯政府支持的“跨西伯利亚艺术节(The Trans-Siberian Art Festival)”。与代表俄罗斯现役小提琴界的大师巴迪姆•列芬、小提琴演奏家克拉拉•朱米•姜一起进行的“2019 Hic et Nunc！” 。7月2日将在首尔瑞草区艺术殿堂音乐厅上演。 “Hic et Nunc！”这一拉丁语有着“在这里就现在”的意思。这是世宗独奏家乐团2017年以仁川为基础举办的音乐节。去年3月，世宗独奏家乐团被邀请参加俄罗斯总统弗拉基米尔•普京大力支持的“跨西伯利亚艺术节”，并与该艺术节的音乐总监莱芬和克拉拉•朱米•姜合作演出，在莫斯科、克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚的三场公演门票全部售罄。此次演出将在韩国听众面前重现当时的欢呼声。跨西伯利亚艺术节自2014年创立以来，以俄罗斯各地的响应及俄罗斯政府的支持为基础，在法国、以色列、本等地进行了演出。 协奏者、同时也是跨西伯利亚艺术节音乐总监的列芬，17岁时在比利时女王伊丽莎白大赛上成为该比赛历史上最年轻的冠军。他曾与柏林爱乐乐团等世界顶级乐团合作演出，并获得德国ECHO古典音乐奖和英国BBC音乐大奖等世界代表性唱片大奖。克拉拉•朱米•姜在2009年首尔国际音乐大赛、2010年印地安那国际音乐大赛中获得冠军，在世界舞台上积极展开活动。 1994年，朱利亚德音乐学院的姜孝教授召集来自8个国家的年轻演奏家创立了世宗独奏家乐团。乐团曾在卡内基音乐厅和林肯中心等世界上举办过500多场演奏会，还曾作为大关岭国际音乐节和美国艾斯芬音乐节的常驻乐团活动。在2002年的圣诞节和第二年的感恩节上，乐团受CNN邀请参加的特别演出还进行了现场直播。 在此次演出中，继帕特《心如白纸(Tabula Rasa)》、马斯奈《泰依丝冥想曲((Thais-Meditation))》、拉威尔《茨冈狂想曲(Tzigane)》等作品之后，伊古德斯曼的《为了两把小提琴和室内管弦乐团的科贝里亚幻想曲》将上演韩国首秀，柴可夫斯基的《弦乐小夜曲》将作为终曲。票价2万∼12万韩元。7月4日在仁川大学大礼堂也将举行同样内容的演唱会。票价5万韩元。今年“Hic et Nunc”庆典将以6月29日在仁川Elim艺术中心举行的长笛演奏家金秀妍的《金秀妍和朋友们》演出为开端，于7月5日在世宗独奏家乐团在仁川大学大礼堂举行的维瓦尔第《四季》舞台为系列演出拉下帷幕。

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